



"Могучий рейнджер" Джейсон Дэвид Фрэнк свел счеты с жизнью

Невосполнимая утрата: не стало мировой знаменитости, звезды "Могучих рейнджеров" Джейсона Дэвида Фрэнка. Ему было 49 лет. Причина смерти – самоубийство. Что побудило к такому поступку – не известно.



О трагедии, которая случилась в США, сообщило издание TMZ.



Вместе с тем представители актера не называют официальную причину смерти, и призывают проявить уважение к личной жизни семьи.



"Пожалуйста, уважайте частную жизнь его семьи и друзей в это ужасное время, когда приходится смириться с потерей такого замечательного человека. Он очень любил свою семью, друзей и поклонников. Его действительно будет не хватать всем нам", – заявил представитель Фрэнка.



Напомним, известный актер и боец смешанных единоборств Джейсон Дэвид Фрэнк прославился ролью Томми Оливера ("Зеленого рейнджера") в сериале "Могучие рейнджеры".