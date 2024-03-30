



Кристофера Нолана в Великобритании посвятят в рыцари

53-летний режиссер получит титул рыцаря за заслуги в области кинематографа.



Жена Нолана, продюсер Эмма Томас будет удостоена звания дамы-командора ордена Британской империи. Это вторая по старшинству категория ордена.



10 марта биографическая драма Нолана "Оппенгеймер" стала триумфатором церемонии вручения американской кинопремии "Оскар"



Кроме того, Нолан известен другими киношедеврами, такими как "Начало", трилогия о Бэтмене "Темный рыцарь", "Интерстеллар", "Дюнкерк" и другими.



