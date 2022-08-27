



Кинохиты Стивена Спилберга покажут в формате IMAX

Культовые фильмы Стивена Спилберга "Челюсти" и "Инопланетянин" запустят в эксклюзивный прокат в формате IMAX.



"Последние 47 лет студия Universal имела честь быть частью многих удивительных фильмов Стивена Спилберга, среди которых такие кинохиты, как "Челюсти" (1975) и "Инопланетянин" (1982). Никакому кинематографисту не удавалось создать для миллионов зрителей в мире тот киноопыт, как это сделал Стивен. Не было лучшего варианта, чтобы отметить 40-летие с момента премьеры E.T. "Инопланетянина" и вспомнить первый пожилой блокбастер от Universal и Спилберга, чем дать зрителям возможность пережить эмоции от любимых фильмов в невиданном до сих пор формате", — прокомментировал глава отдела дистрибуции в Universal Pictures Джим Орр.