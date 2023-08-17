



“Каменное сердце” Галь Гадот лидирует в топе Netflix в шести арабских странах

Триллер “Каменное сердце” Галь Гадот занимает первое место на Netflix в 93 странах, в том числе в шести арабских странах.



Шпионский фильм, вышедший на экраны 11 августа, лидирует в Египте, Ливане, Иордании, Катаре, Кувейте и Омане. В некоторых из них запрещали фильмы Галь Гадот, в том числе блокбастер “Чудо-женщина”. По данным стримингового сервиса, на текущий момент фильм набрал 69 600 000 часов просмотров.



В фильме Гадот играет Рэйчел Стоун, высококлассного агента разведки, которая также работает на секретную международную организацию “Хартия”, обеспечивающую мир во всем мире. Однако, когда злодей Кейя Дхаван крадет “сердце” “Хартии”, являющееся источником всей его технологической мощи, Стоун отправляется в захватывающее дух путешествие, чтобы вернуть его.