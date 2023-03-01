



Ирина Муравьева: было стыдно за фильм "Самая обаятельная и привлекательная"

Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР Ирина Муравьева рассказала, что была недовольна картиной "Самая обаятельная и привлекательная" 1985 года режиссера Геральда Бежанова, сообщают российские СМИ.



В фильме актриса исполнила главную роль, сыграв инженера конструкторского бюро НИИ Надю Клюеву, у которой максимум общественной, но минимум личной жизни, хотя ей уже за 30.



По признанию Ирины Муравьевой, когда ей предложили сценарий этого фильма, "она сразу от него отказалась": "Мне хотелось чего-то новенького, новых форм, а здесь какое-то конструкторское бюро, героиня хочет выйти замуж, и прямо, открыто говорит об этом. Мне казалось, что это так стыдно. Наверное, потому что я уже была замужем, у меня было двое детей, у меня было все нормально".



Также актрисе казалось неловким, что девочки хотят быть самыми обаятельными и привлекательными для того, чтобы выйти замуж. По словам Муравьевой, она согласилась на роль, поскольку другой работы у нее не было, а режиссер очень настаивал.



"Сняли фильм, я посмотрела на всё это и поняла: да, это не то, что мне нравится. Как только в моем присутствии упоминали картину "Самая обаятельная и привлекательная", у меня сразу краска на лице, до такой степени мне было стыдно за этот фильм. Я мучилась, зачем я согласилась, я же не хотела, я права была", – сказала актриса.



Она добавила, что только через годы решилась посмотреть этот фильм.



"Начала смотреть. И я получила такое удовольствие! Мне так понравился этот фильм! Всё это говорит о том, что не надо так серьезно относиться к жизни. Надо серьезно, но не так, как я", – заключила Ирина Муравьева.