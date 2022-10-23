



Хоррор-франшиза "Заклятия" получит четвертый фильм

Франшиза хоррор-фильмов "Заклятие" получит четвертую часть. Согласно информации The Hollywood Reporter, команда кинофраншизы возвращается к работе над фильмом о паранормальном.



Режиссерское место вновь займет Джеймс Ван, а в качестве продюсера выступит Питер Сафран.



Сценарий напишет Ван совместно с Дэвидом Лесли Джонсоном ("Заклятие 2" и "Заклятие 3: Волею дьявола").



Ожидается, что Патрик Уилсон и Вера Фармига вернутся к своим ролям Эда и Лоррейн Уорренов.