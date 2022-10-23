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Хоррор-франшиза "Заклятия" получит четвертый фильм
23.10.2022 00:23 Александр Юзовский

Хоррор-франшиза "Заклятия" получит четвертый фильм

Франшиза хоррор-фильмов "Заклятие" получит четвертую часть. Согласно информации The Hollywood Reporter, команда кинофраншизы возвращается к работе над фильмом о паранормальном.

Режиссерское место вновь займет Джеймс Ван, а в качестве продюсера выступит Питер Сафран.

Сценарий напишет Ван совместно с Дэвидом Лесли Джонсоном ("Заклятие 2" и "Заклятие 3: Волею дьявола").

Ожидается, что Патрик Уилсон и Вера Фармига вернутся к своим ролям Эда и Лоррейн Уорренов.

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