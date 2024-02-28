Новости » Кино
Главный босс киностудии Disney покидает свой пост
28.02.2024 05:30 MIGnews.com

Главный босс киностудии Disney покидает свой пост

В компании Disney произошли перестановки в руководстве студии живых фильмов, поскольку босс Боб Айгер пытается переломить судьбу гиганта развлечений.

В результате президент по производству фильмов Шон Бейли покидает свой пост после полутора десятилетий работы на этой должности.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Это произошло после недавних разочаровывающих кассовых сборов, включая "Особняк с привидениями" и "Круиз по джунглям".

Его заменит Дэвид Гринбаум, глава диснеевской компании Searchlight Pictures.

Disney сообщила, что г-н Бейли останется в компании в качестве продюсера предстоящего научно-фантастического фильма "Трон: Арес" и других проектов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы