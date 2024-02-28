



Главный босс киностудии Disney покидает свой пост

В компании Disney произошли перестановки в руководстве студии живых фильмов, поскольку босс Боб Айгер пытается переломить судьбу гиганта развлечений.



В результате президент по производству фильмов Шон Бейли покидает свой пост после полутора десятилетий работы на этой должности.



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Это произошло после недавних разочаровывающих кассовых сборов, включая "Особняк с привидениями" и "Круиз по джунглям".



Его заменит Дэвид Гринбаум, глава диснеевской компании Searchlight Pictures.



Disney сообщила, что г-н Бейли останется в компании в качестве продюсера предстоящего научно-фантастического фильма "Трон: Арес" и других проектов.

