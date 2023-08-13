



Галь Гадот хочет поработать с аргентинским режиссером –видео

Израильская звезда Галь Гадот, известная во всем мире своей интерпретацией Чудо-женщины, объявила себя поклонницей аргентинского кинорежиссера Дамиана Сифрона и предложила ему поработать в будущем.



В рамках рекламной кампании нового фильма “Каменное сердце” Гадот дала интервью аргентинскому журналисту Агустину Эме.



“Знаете ли вы, что один из моих любимых фильмов – “Дикие сказки”?” , – заявила Галь журналисту.



Гадот объявила себя поклонницей не только фильма, но и аргентинского режиссера. Она посмотрела в камеру и сказала: “Дамиан, я бы хотела с тобой поработать”.



¿Alguien tiene a mano el teléfono de Szifron? pic.twitter.com/LYUOet5Ahr — Agustin Eme 🎬💚 (@agustineme) August 11, 2023

Фильм “Дикие сказки” (2014) имел большой кассовый успех, который был отмечен на Каннском фестивале и на премии “Гойя”.Шансы на то, что Гадот будет сотрудничать с Сифроном достаточно велики – Галь вместе с мужем Джароном Варсано руководит собственной продюсерской компанией Pilot Wave.