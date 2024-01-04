



Фильм ужасов про Микки Мауса представлен в связи с окончанием авторских прав

Трейлер фильма с убийцей в маске Микки Мауса был выпущен 1 января - в день, когда в США истек срок действия авторских прав компании Disney на самые ранние версии мультперсонажа.



"Мы хотели получить полярную противоположность тому, что существует", - сказал продюсер фильма.



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В тот же день вышла новая игра-ужастик, вдохновленная Микки, в которой грызун изображен в пятнах крови.



Steamboat Willie, короткометражный фильм 1928 года с ранними версиями Микки и Минни, стал общественным достоянием в США в Новый год.

Это означает, что теперь мультипликаторы, романисты и кинематографисты могут перерабатывать и использовать самые ранние версии Микки и Минни.



Фактически, любой может использовать эти версии без разрешения и затрат.



Творческие люди поспешили воспользоваться новыми правилами: в тот же день был выпущен трейлер фильма ужасов про Микки.



Микки - не первый персонаж из детства, получивший статус героя фильма ужасов.



Когда Винни-Пух стал общественным достоянием, любимого медвежонка превратили в фильм ужасов "Кровь и мед", который стал одним из самых плохих фильмов прошлого года.



Согласно американскому законодательству об авторском праве, права на персонажей могут сохраняться в течение 95 лет, а это значит, что персонажи "Парохода Вилли" перешли в общественное достояние 1 января 2024 года.