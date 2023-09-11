



Джейсон Момоа и Бен Аффлек снялись в кинокомиксе “Аквамен и потерянное царство”

Киностудия Warner Bros. опубликовала второй тизер блокбастера “Аквамен и потерянное царство”. Премьера фильма состоится 20 декабря.



В кинокомиксе супергерой Аквамен сразится с новым опасным суперзлодеем. Сценарий написали Морт Вейзингер, Пол Норрис и Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик.



Режиссерское кресло “Аквамена 2” занял Джеймс Ван.



Главные роли в блокбастере играют Джейсон Момоа, Бен Аффлек, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II, Дольф Лундгрен и другие актеры.