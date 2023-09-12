



День израильского кино: лучшие фильмы - за десять шекелей



Министерство культуры и спорта объявило о возобновлении Дня израильского кино, который пройдет в эту среду, 13 сентября. В этом году в рамках Дня кино в 80 кинотеатрах по всей стране будет показано 40 различных фильмов.



По доброй традиции, билет в кино будет стоить всего 10 шекелей. Впервые День кино будет отмечаться в Йерухаме, Пардес Хана - Каркур, Йокнеаме, Кирьят-Хаиме, Орните, Хадере, Цфате и Рахате.



Среди фильмов, показанных в этом году, можно выделить пять претендентов на премию "Офир" за лучший фильм: "Шева Брахот" - новый фильм режиссера "Лапши" Айелет Менхами, в котором снялись Раймонд Амсалем и Тики Даян; "Исчезающий солдат" с восходящей звездой Идо Тако; "Байт", рассказывающий об ультраортодоксальном юноше, который борется с ультраортодоксальным истеблишментом в своем районе; "Бегущий по песку", рассказывающий о беженце из Эритреи в Израиле, и "Любовница" - фильм, в котором снялись Дана Ивги и Аня Букштейн.