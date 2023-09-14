



Аронова и Хабенский снялись в сказочном фильме “Бременские музыканты” – видео

На YouTube-канале компании “Централ Партнершип” появился трейлер сказочного фильма-приключения “Бременские музыканты”. Сказочные герои – Пес, Кошка, Осел и Петух объединяются, чтобы рассмешить дочь Короля.



“Против Трубадура и его друзей – коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке – преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку!” – говорится в сообщении создателей проекта.



Главные роли в проекте сыграли Мария Аронова, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Валентина Ляпина, Аскар Нигамедзянов и другие. Режиссером фильма выступил Алексей Нужный.



Премьера “Бременских музыкантов” запланирована на начало сентября 2024 года.