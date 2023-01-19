



Алеку Болдуину предъявят обвинения в убийстве

Голливудскому актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве на съемках фильма "Ржавчина".



Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление прокурора округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис.



По ее словам, также будут предъявлены обвинения человеку, ответственному за оружие, из которого был произведен выстрел, убивший оператора Галину Хатчинс. Если их признают виновными, им обоим грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере 5000 долларов.



"После тщательного изучения доказательств и законов штата Нью-Мексико я пришла к выводу, что имеется достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела против Алека Болдуина и других членов съемочной группы "Ржавчина", — сказано в заявлении прокурора.



Адвокат актера считает обвинение в непредумышленном убийстве "ужасной судебной ошибкой". Он пообещал опровергнуть обвинение.



"Это решение искажает трагическую смерть Галины Хатчинс и представляет собой ужасную судебную ошибку. У мистера Болдуина не было причин полагать, что в пистолете или где-то еще на съемочной площадке была боевая пуля. Он полагался на профессионалов, с которыми работал, которые заверили его, что в ружье нет боевых патронов. Мы будем бороться с этими обвинениями и победим", — сказал Люк Никас.