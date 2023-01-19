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Алеку Болдуину предъявят обвинения в убийстве
19.01.2023 19:18 Алина Груднева

Алеку Болдуину предъявят обвинения в убийстве

Голливудскому актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве на съемках фильма "Ржавчина".

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление прокурора округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис.

По ее словам, также будут предъявлены обвинения человеку, ответственному за оружие, из которого был произведен выстрел, убивший оператора Галину Хатчинс. Если их признают виновными, им обоим грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере 5000 долларов.

"После тщательного изучения доказательств и законов штата Нью-Мексико я пришла к выводу, что имеется достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела против Алека Болдуина и других членов съемочной группы "Ржавчина", — сказано в заявлении прокурора.

Адвокат актера считает обвинение в непредумышленном убийстве "ужасной судебной ошибкой". Он пообещал опровергнуть обвинение.

"Это решение искажает трагическую смерть Галины Хатчинс и представляет собой ужасную судебную ошибку. У мистера Болдуина не было причин полагать, что в пистолете или где-то еще на съемочной площадке была боевая пуля. Он полагался на профессионалов, с которыми работал, которые заверили его, что в ружье нет боевых патронов. Мы будем бороться с этими обвинениями и победим", — сказал Люк Никас.

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