



Актер из сериала "Дни нашей жизни" найден мертвым в собственном доме

Молодой актер Коди Лонго, оставивший свой след как в кино, так и на телевидении, умер на 35-м году жизни.



По данным TMZ, его нашли мертвым в собственной постели в доме в Остине, штат Техас.



Уточняется, что его супруга, будучи на работе в местной танцевальной студии, не смогла с ним связаться. Это вызвало у нее беспокойство, потому она попросила полицию проверить, все ли с ним в порядке.



В итоге, полицейским пришлось выбивать дверь, чтобы проникнуть в дом. Внутри они нашли Лонго без признаков жизни. По словам одного из его родственников, актер несколько лет боролся с алкогольной зависимостью, а этим летом даже отправился на реабилитацию. Причина смерти Лонго не раскрывается. Семья считает, что у него случился рецидив.



Молодой актер появился в восьми эпизодах сериала "Дни нашей жизни" в 2011 году в роли Николаса Аламейна. Также он снимался "Добейся успеха: Борьба до конца" и эпизодах "Нэшвилла" в 2016 году.

