



75-я церемония вручения премии "Эмми": победители

В Лос-Анджелесе прошла отложенная из-за забастовки в Голливуде 75-я церемония вручения премии "Эмми".



В этом году отличились сериалы "Наследники", комедийный сериал "Медведь" и мини-сериал "Грызня".



Также премию присудили сэру Элтону Джону за телепрограмму Elton Live: Farewell From Dodger Stadium. Для артиста это событие является крайне важным, поскольку он стал одним из членов клуба ЭГОТ - людей, получивших "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони".



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"Наследники" получили почти все основные актерские награды в области драмы: Киран Калкин, Сара Снук и Мэттью Макфейден получили награды за свои выступления в прошлом сезоне. Создатель сериала Джесси Армстронг получил свою четвертую "Эмми" за лучший сценарий драмы. Всего сериал получил шесть наград.



Сериал от FX и Hulu "Медведь", рассказывающий о странных сотрудниках ресторана в Чикаго, получил награду в категории "лучшая комедия" за первый сезон. Джереми Аллен Уайт, сыгравший главного шеф-повара в сериале, получил свою первую "Эмми" как лучший актер в комедии.



Квинта Брансон, создатель ситкома ABC "Эбботт Элементарно", получила награду за лучшую женскую роль в комедии.



"Грызня" от Netflix, рассказывающий о серьезном конфликте между людьми, случайно встретившимися в результате дорожного инцидента, получил приз в категории лучшие мини-сериалы.



Две его главных звезды Стивен Ян и Али Вонг получили призы за лучшую мужскую и женскую роль в мини-сериале.



"Дейли шоу" победило в номинации "Лучшее ток-шоу".