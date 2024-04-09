



Змея вернулась домой через год, - ее принесла ворона

Кто-то в качестве домашнего питомца заводит собачку, кто-то кошечку, кто-то рыбок, а вот в Великобритании одна семья приютила редкую кукурузную змею.



В один из дней спасатели Королевского общества по защите животных от жестокого обращения прибыли по вызову в деревню, где на одном из участков жители заметили метровую кукурузную змею.



Когда спасатели прибыли, змея исчезла. Потом она была обнаружена на крыше гаража.



Команда спасателей выяснила, что змея была домашней рептилией по имени Агнес, которая пропала из дома более года назад.



“У нее обнаружили респираторную инфекцию из-за пребывания на улице на холоде, но это чудо, что она вообще выжила после столь долгого времени. Ее лечили от этого, и со временем мы найдем ей новый дом, поскольку хозяин больше не может ее содержать”, - рассказали зоологи.



В сообществе спасателей признают, что эта история может показаться немного невероятной, тем не менее это происшествие - правда.



