



"Женщины были заворожены". Мужчина с двумя пенисами о своей половой жизни



Водитель грузовика из Лос-Анджелеса, родившийся с двумя пенисами, рассказал о своей необычной сексуальной жизни, заявив, что нескольким его любовницам нравилось то, что у него было два половых членав.



Мужчина, которого зовут Танк, страдал дифаллией - генетической аномалией, при которой мужчина рождается с двумя пенисами.



По данным Национального института здоровья США, это заболевание встречается крайне редко и, по оценкам, составляет менее 1 000 мужчин и мальчиков в США.



В интервью журналу Soft White Underbelly Танк рассказал, что после осуждения за непредумышленное убийство в возрасте 12 лет он был отправлен в центр временного содержания несовершеннолетних.



До освобождения из тюрьмы в возрасте 24 лет Танк оставался девственником, а после обретения свободы решил максимально использовать свой дополнительный орган.



"Женщины не верили, когда я говорил им, что у меня два члена, но потом я приводил их в комнату, они были заворожены", - рассказывал он в видеоинтервью.



Танк рассказал подробности о дифаллии, заявив, что эякулировал из обоих членов одновременно - даже если стимулировался только один из них.



"Когда я проникал в женщину, у меня возникало ощущение, что один [из моих членов] находится как бы сбоку и как будто собирается взорваться", - пояснил он.



Танк также рассказал, что некоторым женщинам нравилось чувствовать оба его члена внутри себя одновременно, в том числе одной любовнице, которая подсела на это ощущение.



Танк утверждал, что после их разрыва она даже начала заниматься сексом втроем, поскольку один пенис уже не мог ее удовлетворить.



"Она хотела стать порнозвездой и хотела, чтобы мы сняли совместный клип", - рассказывает Танк. "Я бы, наверное, заработал кучу денег...".



Однако по большей части уроженец Лос-Анджелеса утверждает, что дополнительный придаток оказался проблематичным в спальне.



Он утверждает, что ему трудно заниматься сексом только с одним членом одновременно, а использование двух пенисов вызывает боль у большинства его партнерш.



"Я решил сделать операцию", - заявил Танк. "Некоторым женщинам было больно".



Сегодня у Танка всего один половой член, но он утверждает, что у нескольких членов его семьи также необычные лобковые области.



Водитель грузовика утверждает, что его дядя тоже родился с дифаллией, а у его собственного отца большие яички, "как у быка".

