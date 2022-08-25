Засуха в Италии обнажила мост времен Римской империи
Сильная засуха в Италии обнажила опоры древнего моста через реку Тибр, который использовался еще римскими императорами.
Об этом сообщает CTV.
По словам историка Энтони Маянлахти, мост был построен в первом веке для императора Нерона и вел к его садам возле холма Яникулум. К третьему веку мост пришел в упадок, движение было перенаправлено на близлежащий мост Сант-Анджело.
"Поскольку уровень воды в реке сейчас настолько низок из-за широко распространенной засухи по всей Италии, мы можем видеть гораздо больше опор моста, чем обычно", - отметил историк.
Italy's drought exposes ancient bridge used by Roman emperors https://t.co/coyjcbGmDj pic.twitter.com/OfNtnuvf81— CTV News (@CTVNews) August 25, 2022