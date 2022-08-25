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Засуха в Италии обнажила мост времен Римской империи
25.08.2022 20:52 Ольга Белозерова

Засуха в Италии обнажила мост времен Римской империи

Сильная засуха в Италии обнажила опоры древнего моста через реку Тибр, который использовался еще римскими императорами.

Об этом сообщает CTV.

По словам историка Энтони Маянлахти, мост был построен в первом веке для императора Нерона и вел к его садам возле холма Яникулум. К третьему веку мост пришел в упадок, движение было перенаправлено на близлежащий мост Сант-Анджело.

"Поскольку уровень воды в реке сейчас настолько низок из-за широко распространенной засухи по всей Италии, мы можем видеть гораздо больше опор моста, чем обычно", - отметил историк. 

 

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