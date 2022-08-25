



Засуха в Италии обнажила мост времен Римской империи

Сильная засуха в Италии обнажила опоры древнего моста через реку Тибр, который использовался еще римскими императорами.



Об этом сообщает CTV.



По словам историка Энтони Маянлахти, мост был построен в первом веке для императора Нерона и вел к его садам возле холма Яникулум. К третьему веку мост пришел в упадок, движение было перенаправлено на близлежащий мост Сант-Анджело.



"Поскольку уровень воды в реке сейчас настолько низок из-за широко распространенной засухи по всей Италии, мы можем видеть гораздо больше опор моста, чем обычно", - отметил историк.



