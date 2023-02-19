



Зачем зимой нужно ложиться спать раньше — исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Neuroscience, показало, что цикл сна людей меняется в зависимости от сезона. Как оказалось, зимой люди испытывают более длительный быстрый сон.



Данный факт установила группа ученых из Берлинского медицинского университета Шарите. В исследовании приняли участие 292 участника. Они прошли полисомнографию — тест, используемый для диагностики нарушений сна.



Участники отправились спать в специальную лабораторию. Их попросили спать естественным образом, без будильника. Затем ученые измерили качество и продолжительность их сна.



В среднем люди спят зимой на час дольше, чем летом. Речь идет о фазе быстрого сна, который зимой в среднем на 30 минут дольше. Быстрый сон связан со сновидениями и консолидацией памяти, говорится на сайте sleepfoundation.org. Во время этой стадии сна частота сердечных сокращений тела увеличивается, а дыхание может стать нерегулярным. Тело также снижает мышечный тонус, чтобы сновидец не навредил себе во время сна.



Ученные также обнаружили, что бессонница становится более частой проблемой к концу года.



В связи с этим ученые и медицинские работники теперь рекомендуют людям стараться ложиться спать раньше зимой. Это может помочь людям лучше приспособиться к сезонным изменениям.







