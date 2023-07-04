



Япония получила разрешение ООН на сброс воды в океан из АЭС "Фукусима"

Во вторник, 4 июля, Япония получила одобрение от Совета по ядерному надзору ООН на свой план по сбросу очищенной радиоактивной воды с разрушенной в результате цунами АЭС "Фукусима" в океан, несмотря на ожесточенное сопротивление Пекина и некоторых местных жителей.



Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что планы Японии соответствуют мировым стандартам безопасности и окажут "незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду".



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал репортерам в Японском национальном пресс-клубе, где его встретила небольшая группа протестующих, что он постарается развеять сохраняющиеся опасения и направит сотрудников МАГАТЭ на АЭС "Фукусима" для наблюдения за выбросом.



Правительство Японии утверждает, что этот процесс безопасен, так как оно обработало воду — в количестве, достаточном для заполнения 500 олимпийских плавательных бассейнов, — которая использовалась для охлаждения топливных стержней на АЭС "Фукусима" после того, как она была повреждена в результате землетрясения и вызванного им цунами.



Япония не указала дату начала сброса воды в ожидании официального одобрения национального органа по ядерному регулированию, которое может быть сделано уже на этой неделе.



Японские рыболовные союзы долгое время выступали против этого плана, заявляя, что он сведет на нет работу по восстановлению репутации после того, как несколько стран запретили некоторые японские продукты питания после катастрофы 2011 года.



Некоторые соседние страны на протяжении многих лет также жаловались на угрозу морской среде и здоровью населения, при этом Пекин стал самым большим критиком.



Через свое посольство в Японии Пекин заявил, что отчет МАГАТЭ не может быть "пропуском" для сброса воды, и призвал приостановить выполнение плана.



Япония говорит, что вода была отфильтрована, чтобы удалить большинство радиоактивных элементов, за исключением трития, изотопа водорода, который трудно отделить от воды. Очищенная вода будет разбавлена ​​до содержания трития значительно ниже международно утвержденных уровней перед сбросом в Тихий океан.



Китай во вторник, 4 июля, заявил, что проведенное Японией сравнение уровней трития в очищенной воде и сточных водах "полностью сбивает с толку концепции и вводит в заблуждение общественное мнение".