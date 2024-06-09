



Япония делает ставку на "поколение Z", которое не пьет

На протяжении тысячелетий алкоголь использовался в качестве социального общения. В Японии он известен как "общение" - сочетание японских слов "напиток" и "общение".



Идея заключается в том, что употребление алкоголя создает более непринужденную обстановку.



Бизнесмены даже решают сложные вопросы в пабах, а не в конференц-залах.



Бывший председатель совета директоров обанкротившейся компании Japan Airlines Кадзуо Инамори в 2012 году рассказал, как с помощью пива он заставлял своих сотрудников раскрыться.



Но сейчас появилось целое новое поколение, которое предпочитает не пить так много. Многочисленные исследования в

Великобритании, США и Австралии показывают, что представители поколения Z более трезвы, чем их родители, бабушки и дедушки.



В Японии, столкнувшейся со снижением налоговых поступлений от продажи алкоголя, власти даже организовали национальный конкурс под названием Sake Viva! в попытке переломить эту тенденцию в 2022 году.



Трезвое поколение не только влияет на налоговые поступления Японии, но и создает совершенно новые проблемы для предприятий, производящих и продающих алкоголь.



"Мы поняли, что молодые люди все чаще предпочитают не употреблять так много алкоголя", - говорит Ацуси Кацуки, исполнительный директор Asahi Group Holdings.



Однако крупнейший японский пивовар видит в этом как риск, так и возможность.



"Наша компания уникальна тем, что, хотя большая часть наших продаж приходится на пиво и алкогольные напитки, у нас также есть возможность производить безалкогольные напитки, что дает нам конкурентное преимущество", - сказал он.

Asahi также продвигает свои безалкогольные и так называемые слабоалкогольные предложения - например, безалкогольное пиво или напитки с содержанием алкоголя менее 3,5% - за пределы своего домашнего рынка.



"К 2030 году мы хотим удвоить долю напитков с нулевым или низким содержанием алкоголя до 20 % от общего объема продаж напитков", - сказал он.



"Они уже пользуются популярностью на родном рынке". По словам г-на Кацуки, в Японии на безалкогольное пиво приходится 10 % продаж напитков Asahi, поскольку люди избегают садиться за руль в нетрезвом виде.

