WeShoes: модные брендовые резиновые сапожки для прогулок под дождем всей семьей

Израильская зима – это доджи и лужи, лужи и дожди, а значит, стоит присмотреть модные резиновые сапоги для комфортных прогулок. А чтобы гулять по лужам всей семьей, посмотрим, какие модели предлагаются для детей и взрослых.



В магазины и на сайт сети WeShoes в эти дни поступила новая коллекция детских сапог марок Crocs, Magma, Candy, созданных с заботой о здоровье детских ножек, удобных и веселых. А для взрослых – резиновые ботинки и сапожки брендов Lemon Jelly и Seventy Nine.







Magma и Candy - собственные бренды модной и удобной детской обуви WeShoes - разработали к этому сезону коллекцию веселых цветов и ярких рисунков. Бренд строго следит за качеством материалов, чтобы ребенок, надевающий Magma или Candy, чувствовал себя свободно и с удовольствием разглядывал яркую обувь. Комфорт и здоровье детей для WeShoes - высшая ценность, поэтому при производстве каждой пары всегда учитываются десятки мельчайших деталей.



Crocs – американский супербренд, который любят и дети, и их родители во всем мире. Экологичный вспененный материал, из которого создаются модели бренда, делает обувь мягкой, не скользящей, дышащей, комфортной и не промокаемой. Среди моделей есть и утепленные, подходящие для зимних путешествий.







А для взрослых в этом сезоне есть особо модные модели от Lemon Jelly и Seventy Nine.









Lemon Jelly — это на 100% португальские дизайн, разработка и производство. Обувь эта на 100% веганская и идеально подходящая для любого образа. В коллекции представлены блестящие полусапожки на прозрачном протекторе, которые отлично подходят как для прогулок под дождем, так и как часть праздничного наряда. Seventy Nine, собственный бренд сети, к этой зиме выпустил актуальную коллекцию резиновых сапожек. Этот бренд создан молодыми израильскими дизайнерами, которые первыми реагируют на новейшие модные тренды и немедленно воплощают их в качественные и актуальные модели, остающиеся бескомпромиссно комфортными.







О WeShoes



Сегодня сеть представляет более двух десятков международных брендов, включая обувь Blundstone, Moses, Scholl, Bedroom Athletics, Natural World, Verbenas, Ecoalf, Cobian, Hoka, сумки Roka, Kanken, Doughnut, Desigual и многие другие. WeShoes имеет 80 филиалов по всей стране, покупки можно совершать и в интернет-магазине . В эти дни и на сайте, и магазинах есть отличные скидки.