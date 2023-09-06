



Взрывной рост: самой продаваемой в Израиле машиной оказался электромобиль



С начала 2023 года на дороги Израиля выехали 224,747 новых автомобилей (включая параллельный импорт), что на 11% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Импортеры автомобилей сообщают о застое, о трудностях с продажей машин, особенно тех, что стоят более 200 тыс. шекелей.



После двух лет отсутствия запасов, отмены скидок из-за того, что каждое прибывшее сюда колесо продавалось немедленно, фактически еще до того, как оно прибыло, спецпредложения и сложные схемы заманивания клиентов вернулись.



Помимо общего роста продаж, продолжается увеличение продаж электромобилей. За первые восемь месяцев этого года на дороги страны вышло 37 тыс. таких автомобилей, что является рекордом как в абсолютных цифрах, так и по доле рынка: почти 17%, каждый шестой новый автомобиль. Это выше, чем в среднем по Европе, где этот показатель составляет около 15%, но все же далеко от рекорда Норвегии, где купить бензиновый автомобиль сегодня задача практически невыполнимая - как покурить в ресторане: почти 90% норвежского рынка в этом году составляют электромобили.



Поэтому неудивительно, что наиболее продаваемый в Израиле с начала года автомобиль - тоже электрический: BYD Atto 3, кроссовер, который стоит, как Toyota Corolla, 163,5-175 тыс. шекелей. С января продано 11 500 таких машин. Его доминирование на рынке начинает напоминать цифры, которых мы не видели со времен Mazda 3 15-летней давности. Следующий за ним по популярности марка, Kia Niro - 7 200 единиц, что примерно на треть меньше, а третий, Hyundai Elantra, - 6 500 единиц. По крайней мере, все три автомобиля являются электрифицированными: BYD, как уже говорилось, на 100% электрический, Niro продавался в основном в модификациях plug-in, остальные - электрические, а Hyundai - гибридный.



BYD, естественно, доминирует и в продажах электромобилей. Она продала больше, чем две следующие компании вместе взятые - Geely (5 400) и Tesla (4 900). Вторая по продажам модель Geely Geometric C поставила 5 400 единиц, а третья - Tesla Model Y - 3 100. В этом году Tesla почти удвоила поставки, но в отсутствие дешевых моделей и при наличии большого количества новых конкурентов ее доля рынка продолжает сокращаться. С 60% рынка электромобилей на момент выхода на рынок в 2021 году до всего лишь около 14% в этом году.

