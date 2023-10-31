



Выбросы углерода угрожают достижению климатического порога в 1,5°С до 2029 года

Выбросы ископаемого топлива, производимые человеком, угрожают достижению климатического порога в два раза быстрее, чем считалось ранее, говорится в новом отчете.



По мнению исследователей, предел повышения температуры на планете в 1,5°C может быть достигнут уже к 2029 году, а не к середине 2030-х годов.



По их мнению, ключевым фактором являются рекордные выбросы углекислого газа за последние 3 года.



После года беспрецедентной жары, когда в июле был зафиксирован самый жаркий месяц в мире, ожидается, что в 2023 году температура в целом будет почти на 1,5 С выше доиндустриального уровня, когда в мире впервые начали активно использовать уголь, нефть и газ примерно в 1850 году.



Показатель 1,5C является ключевым компонентом обещаний, данных политическими лидерами при подписании Парижского соглашения по климату в 2015 году.



