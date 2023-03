Вуди Гаррельсон назвал Covid-19 чушью и возмутился "принудительными прививками"

Во время нового интервью The New York Times актер высказался о правилах на съемочных площадках в связи с пандемией Covid-19. По словам Гаррельсона, никто не имеет права требовать, чтобы вас заставляли составлять анализы, носить маску и т.д.



Журналист The New York Times спросил Гаррельсона: "Что абсурдно в протоколах Covid-19?".



"Тот факт, что они все еще продолжаются!" – ответил актер.



“Я не думаю, что кто-то должен иметь право требовать, чтобы вас заставляли составлять анализы, носить маску и прививать через три года. Покончим с этой чепухой. Это несправедливо. Мне не нужно носить маску. Почему они должны? Почему они должны быть вакцинированы?” – продолжил он.



Гаррельсон подчеркнул, что он против "принудительной вакцинации" от Covid-19.



"Это не свободная страна. И так уже три года. Пора останавливаться", – возмутился актер.



Вуди Гаррельсон был трижды был номинирован на премию Оскар в следующих категориях: "Лучшая мужская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана" за участие в картинах "Народ против Ларри Флинта", "Посланник" и "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури" соответственно. Кроме того, был представлен на премию Золотой глобус четыре раза и восемь раз на BAFTA.