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Все ради денег: Канье Уэст раскритиковал роль Кушнера в Соглашениях Авраама
07.10.2022 13:33 Ольга Белозерова

Все ради денег: Канье Уэст раскритиковал роль Кушнера в Соглашениях Авраама

Известный рэпер Канье Уэст (также известен, как Йе) решил высказать свое мнение о Соглашениях Авраама, которые Израиль заключил с рядом арабских стран. 

Уэст раскритиковал роль Джареда Кушнера и заявил, что Соглашения Авраама были связаны с "зарабатыванием денег" для семьи Кушнеров. Об этом сообщает Jerusalem Post.

"...вы знаете, что он заключил эти мирные договоры. Я просто думаю, что это было, чтобы заработать деньги. Я просто думаю, что они делают деньги. Я не думаю, что у них есть возможность сделать что-то самостоятельно. Я думаю, что они родились в деньгах", - заявил рэпер. 

 

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