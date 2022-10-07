



Все ради денег: Канье Уэст раскритиковал роль Кушнера в Соглашениях Авраама

Известный рэпер Канье Уэст (также известен, как Йе) решил высказать свое мнение о Соглашениях Авраама, которые Израиль заключил с рядом арабских стран.



Уэст раскритиковал роль Джареда Кушнера и заявил, что Соглашения Авраама были связаны с "зарабатыванием денег" для семьи Кушнеров. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"...вы знаете, что он заключил эти мирные договоры. Я просто думаю, что это было, чтобы заработать деньги. Я просто думаю, что они делают деньги. Я не думаю, что у них есть возможность сделать что-то самостоятельно. Я думаю, что они родились в деньгах", - заявил рэпер.



