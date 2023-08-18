



Врачи обнаружили в утробе 84-летней мексиканки 40-летний плод

У 84-летней женщины, госпитализированной с сильными болями в животе в мексиканском штате Дуранго, в животе обнаружили плод, пишет NTV.



В результате обследования было установлено, что плоду около 40 лет. Врачи констатировали, что ребенок развивался до 40 недель вне матки в результате внематочной беременности, но оставался в утробе женщины из-за тот факт, что роды не состоялись, несмотря на прерывание беременности.



Врачи также заявили, что любое хирургическое вмешательство по удалению плода рискованно из-за возраста женщины.









