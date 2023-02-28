



Возвращение из мертвых: мужчина найден живым спустя 9 лет после кремирования

Пожилой китаец ошеломил своих родственников, совершив “возвращение из мертвых”. Курьезный случай произошел через девять лет после того, как дедушку ошибочно сочли кремированным после побега из дома престарелых, пишет Mirror.



Чжо Канлуо был опознан властями на прошлой неделе после того, как его внук узнал его на плакате о пропавших без вести. Пожилой мужчина отказался отвечать на какие-либо вопросы следователей до того, как тест ДНК показал совпадение с его братом, что поставило в тупик семью, которая годами считала его мертвым.



Канлуо сбежал из дома престарелых в 2014 году. Родственники и жители деревни по ошибке опознали его по телу, найденному вскоре после этого на обочине дороги в этом районе. Тело кремировали, поскольку племянник Чжо сказал, что не хочет, чтобы было проведено вскрытие.



Мужчину считали мертвым, пока власти китайской провинции Чунцин не отреагировали на сообщения о странном поведении человека, подав заявление о пропаже человека.



В настоящее время власти пытаются установить личность кремированного человека, сообщает China News Network.

