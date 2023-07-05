



Каковы разновидности тушей, о которых вы должны знать

Тушь в отдельном представлении не нуждается — это товар индустрии красоты, который придает глазам окончательный вид и является заключительным аккордом в макияже глаз. Все, кто пользуются тушью, считают, что это обязательный этап в придании идеального вида глазам и ресницам.



Как правило, в состав туши входят вода, масла, красители (пигменты), консерванты и различные виды воска, которые придают ресницам длину и объем. При этом существует и тушь, которая отличается уникальной формулой — благодаря ей ресницы получают дополнительные преимущества в виде удлинения или увеличения объема, а также долговременной стойкости в сложных климатических условиях и/или при контакте с водой.







Другим нововведением, которым справедливо гордятся фирмы по производству косметики, является аппликатор, прикрепленный к крышке туши. В наши дни одной лишь удачной формулы недостаточно — не менее важен способ нанесения и распределения пигмента на ресницах. Именно поэтому многие компании вкладывают средства в разработку самых разных аппликаторов для туши, получая патенты на различные их модели.



Если широкий ассортимент на полках с тушью сбивает вас с толку, вы не одни: рынок косметики наводнен самыми разными товарами от самых разных производителей. Именно поэтому мы решили помочь вам разобраться с несколькими типами туши, о которых стоит знать.







Встречайте: тушь от Seacret, суперсекретная разработка для ценителей красоты!



Все говорят о ней, профессиональные визажисты влюблены в нее. Теперь она присутствует и в Duty Free: тушь Seacret Non Smudge Cone Shape Brush Mascara, завоевавшая множество поклонниц, включая знаменитостей, которые не пропускают ни дня без использования этого продукта.



Что в ней особенного? Уникальная формула туши придает ресницам объем, а специально разработанная щеточка в форме конуса отлично отделяет волоски друг от друга, добиваясь идеального вида уже при первом нанесении. Кроме того, тушь характеризуется повышенной стойкостью и не размазывается даже в жарких и влажных условиях. Но это еще не всё: фирма обещает, что тушь не потечет и не осыплется, даже если потереть глаза.



Вы спросите: «Как же ее смывать?». Всё гениальное просто: эту тушь смывают с глаз с помощью теплой воды, она моментально растворяется без каких-либо усилий и без необходимости использования средств для снятия макияжа.



Выглядеть как знаменитость



В эти дни на прилавках появилась еще одна тушь, которая вызывает интерес и восторг. Она принадлежит бренду BYNETA, за которым стоит Нета Алхимистер. Новая тушь, получившая название UPGRADE Mascara, предназначена для увеличения объёма, удлинения и моментального подкручивания ресниц. Она придает ресницам объем, создавая эффект удлинения и открытого взгляда: получившийся образ будет сногсшибательным! Кроме того, тушь позволяет постепенно наращивать длину и объем при наложении ее слоями от корней до кончиков ресниц, без комочков.







Нужен объем?



В мире макияжа туши для увеличения объёма ресниц являются отдельной категорией, которая придает ресницам плотный и пышный вид. Это делает их идеальными для использования обладательницами тонких и редких ресниц, которые заинтересованы в создании объемного эффекта. Формула туши для увеличения объёма ресниц базируется на полимерах, которые окружают каждую ресницу, как чехол, увеличивая ее естественный объем.



Производитель косметики Benefit предлагает тушь Badgal Bang Mascara для увеличения объёма ресниц. Она придает объем без ощущения тяжести и равномерно наносится на каждую ресничку с помощью специальной щеточки, способной достичь каждого уголка. Тушь создана на основе разработанной в космосе технологии и содержит легкие воздушные частицы. Вы можете найти Badgal Bang Mascara в парном наборе туши или в удобной миниатюрной упаковке для путешествий.



Компания Lancome предлагает тушь для увеличения объёма ресниц Hypnose, которая успела завоевать множество поклонниц по всему миру. Ее формула, которая делает ресницы в 6 раз пышнее и толще их начального объема, разделяя и подпитывая волоски витамином B5. В компании рекомендуют пользоваться тушью послойно, нанося каждый слой поверх предыдущего и добиваясь желаемого уровня объема.







В этом сезоне престижная фирма Yves Saint Laurent представляет тушь для увеличения объёма ресниц под названием Lash Clash Extreme Volume. Она основана на экстракте ириса, который придает каждой ресничке до 200% объема. Запатентованная щеточка спроектирована таким образом, чтобы добраться даже до самых коротких и внутренних ресниц. Стойкость формулы составляет до 24 часов, что делает тушь идеальной для использования в жаркие летние дни или на праздничных мероприятиях (например, свадьба). Даже если вы разволнуетесь и прослезитесь, ничего не размажется.



Если вам нужен особенно выразительный объем ресниц, вам понравится тушь Mega Volume от L'Oreal Paris. По словам компании, эта тушь способна сделать ресницы в 15 раз пышнее, обладая уникальной стойкостью на протяжении 24 часов с момента нанесения. Кроме того, ее формула содержит мельчайшие шарики коллагена, а уникальная щеточка распределяет тушь равномерно, что придает ресницам интенсивный и впечатляющий оттенок.



Вам хочется ресниц подлиннее?



Иногда ресницам достаточного объема может не хватать длины. Для реализации этой потребности были изобретены туши для удлинения, оснащенные формулой, содержащей полимеры или микроскопические волокна. Они прилипают к кончикам ресниц и придают им более длинный вид сразу после нанесения туши. Если получившаяся длина вас не удовлетворяет, вы можете нанести тушь повторно, придавая ресницам еще большую длинну вид с каждым слоем.



Именно так действует тушь Million Lashes от L'Oreal Paris, которую можно приобрести в отдельной упаковке или в парном наборе, подходящем в качестве подарка. Она содержит уникальную формулу, обогащенную большим количеством микроскопических волокон, которые прилипают к ресницам и создают эффект веера. Любительницы драматического внешнего вида могут нанести тушь еще раз и еще раз. Результат — как если бы на натуральные ресницы были приклеены искусственные. Аппликатор оснащен уникальным механизмом, благодаря чему при каждом использовании на ресницы наносится точное количество туши, что предотвращает образование комочков и утяжеление.







Раздельные ресницы? Это возможно.



В последние годы стали популярными туши, которые разделяет ресницы и придают глазам открытый и выразительный вид сразу после первого нанесения. Именно такой и является тушь Idole от Lancome, которую можно приобрести в мини-упаковке, предназначенной для путешествий. Ее формула имеет гелевую текстуру, которая удобна и легко наносится, содержит экстракт белого чая и подпитывает ресницы, способствуя их мягкости. Запатентованная щеточка состоит из 360 микрощетинок, которые равномерно распределяют краску и обеспечивают ее гладкое нанесение, без комочков.



Тушь Telescopique от L'Oreal Paris, которая доступна и в парной упаковке, придаст вашим ресницам идеальный вид и удлинит их до 60% от исходного размера. Тушь снабжена гибкой и точной щеточкой с плоской и гибкой поверхностью, позволяющей распределить краску по всей длине ресниц и затем разделить их при помощи второй стороны щеточки. Благодаря этому тушь будет нанесена точно, с разделением ресниц и приданием им идеального вида с самого первого раза.







Хотите получить всё в одном?



Если вы не готовы отказаться от объема, но также хотите достичь удлинения ресниц и важным для вас является точное разделение и определение каждой ресницы, то выбирайте тушь Paradise от L'Oreal Paris, которая поставляется в парной упаковке. Это формула, которая не только придает интенсивный объем ресницам, но и удлиняет и усиливает их вид, а также обладает длительной стойкостью. Но не только: она также содержит косметические и питательные компоненты, которые идеально наносятся на каждую ресницу благодаря изогнутой форме щеточки.



Важно помнить:



Любая тушь крайне чувствительна и имеет короткий срок годности. Кроме того, тушь служит естественной средой развития самых разных видов бактерий и микроорганизмов. Обратите внимание на следующие особенности: на большинстве упаковок туши указано, что она годна для использования в течение шести месяцев с момента открытия упаковки. Несмотря на это, следует руководствоваться здравым смыслом и ощущениями. Избегайте туши, запах которой изменился и стал неприятным, а также высохшей или загустевшей туши. Такие товары должны быть выброшены, а не храниться в косметичке. Избегайте чрезмерного давления на щеточку, поскольку это пропускает воздух в содержимое, что ускоряет окисление и напрямую влияет на срок годности товара.



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