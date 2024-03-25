



Во дворце ответили, появится ли онкобольной король на пасхальной службе



Онкобольной король Великобритании Чарльз III, который по рекомендациям врачей почти не появляется на публичных мероприятиях, надеется посетить пасхальную службу в Виндзоре.



По данным Telegraph, об этом сообщили источники в Букингемском дворце.



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По их словам, монарх хочет посетить мероприятие, если будет достаточно хорошо себя чувствовать. В то же время, принцесса Уэльская Кэтрин точно не посетит службу, как и ее супруг, принц Уильям.



"Король и королева надеются посетить пасхальную службу в Виндзоре. Однако это не будет собрание большой семьи, которое мы видели ранее. Одна из причин отсутствия Чарльза связана с риском для здоровья, связанным с большим скоплением людей", - отметил источник.



