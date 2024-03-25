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Во дворце ответили, появится ли онкобольной король на пасхальной службе
25.03.2024 08:52 Алина Груднева

Во дворце ответили, появится ли онкобольной король на пасхальной службе

 
Онкобольной король Великобритании Чарльз III, который по рекомендациям врачей почти не появляется на публичных мероприятиях, надеется посетить пасхальную службу в Виндзоре.

По данным Telegraph, об этом сообщили источники в Букингемском дворце.

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По их словам, монарх хочет посетить мероприятие, если будет достаточно хорошо себя чувствовать. В то же время, принцесса Уэльская Кэтрин точно не посетит службу, как и ее супруг, принц Уильям.

"Король и королева надеются посетить пасхальную службу в Виндзоре. Однако это не будет собрание большой семьи, которое мы видели ранее. Одна из причин отсутствия Чарльза связана с риском для здоровья, связанным с большим скоплением людей", - отметил источник.
 
 

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