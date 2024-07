Вино и флирт: долгожительница в 108 лет раскрыла свой секрет долголетия

Жительница американского штата Алабама, 108-летняя Хелен Денмарк, раскрыла своей секрет долголетия.



По данным WDHN-TV, в свой день рождения долгожительница рассказала, что несмотря на возраст, чувствует прекрасно.



"Я буду здесь, когда мне будет и 110", - сказала Денмарк.



Женщина призналась, что чувствует себя молодой и здоровой.



"Я пью вино, ем десерты и флиртую с усатыми мужчинами", - поделилась она секретом на празднике в доме престарелых в Бирмингеме.

#HelenDenmark is 108 years old. Guess how she says she stays #young? Drinking #wine, eating desserts and #flirting with men with mustaches.(Thats a weird word) So basically being a #drunk #bbw #freak is how you ladies can stay young. Im here for it!Get it girl! And yes Id hit it pic.twitter.com/kqunlZF0rf