



Венеция запретит большие туристические группы и громкоговорители

Венеция запретит громкоговорители и туристические группы численностью более 25 человек, чтобы уменьшить влияние массового туризма на итальянский город.



Новые правила вступят в силу с июня, говорится в заявлении города.



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Использование громкоговорителей будет запрещено, так как они могут "вызвать путаницу и беспорядки", добавили там.



Чрезмерный туризм широко признан насущной проблемой для каналов города, одного из самых посещаемых мест в Европе.

