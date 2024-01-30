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Венецианский карнавал возглавила гигантская крыса
30.01.2024 03:07 Аркадий Бочаровский

Венецианский карнавал возглавила гигантская крыса


Фея-гондольер, гигантская крыса и даже сам король рок-н-ролла Элвис Пресли открыли ежегодный парад лодок в Венеции в воскресенье, 28 января.

В этом году огромный грызун известный под именем Пантегана возглавил парад. Его изображение вырезано на каменном столбе канала, датируемом 1644 годом.

Туристы выстроились вдоль Гранд-канала, чтобы понаблюдать за проплывающей мимо шумной и красочной флотилией.
 



Венецианский карнавал зародился много веков назад как период излишеств перед суровым Великим постом, 40-дневным постом, который традиционно предшествует Пасхе. Тогда венецианцы могли скрывать свою личность за масками и делать все, что им заблагорассудится.

Некоторые маски использовались для того, чтобы люди могли избежать неприятного запаха каналов или если в городе свирепствовала чума.

В этом году фестиваль завершится 13 февраля.

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