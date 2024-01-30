



Венецианский карнавал возглавила гигантская крыса



Фея-гондольер, гигантская крыса и даже сам король рок-н-ролла Элвис Пресли открыли ежегодный парад лодок в Венеции в воскресенье, 28 января.



В этом году огромный грызун известный под именем Пантегана возглавил парад. Его изображение вырезано на каменном столбе канала, датируемом 1644 годом.



Туристы выстроились вдоль Гранд-канала, чтобы понаблюдать за проплывающей мимо шумной и красочной флотилией.



Giant rat from local legend leads Venice Carnival on Grand Canal. 🐀 https://t.co/GA1mOROday pic.twitter.com/n7kciGH0fs — Sky News (@SkyNews) January 29, 2024

Венецианский карнавал зародился много веков назад как период излишеств перед суровым Великим постом, 40-дневным постом, который традиционно предшествует Пасхе. Тогда венецианцы могли скрывать свою личность за масками и делать все, что им заблагорассудится.Некоторые маски использовались для того, чтобы люди могли избежать неприятного запаха каналов или если в городе свирепствовала чума.В этом году фестиваль завершится 13 февраля.