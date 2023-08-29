



Ведется проверка камней Стены Плача к Рош-ха-Шана

Фонд наследия Стены Плача провел проверку камней Стены Плача в рамках подготовки к празднованию Рош ха-Шана.



Подобная процедура является обязательной и проводится раз в два года.



Инспекторы проверили древние камни, готовясь к большому наплыву посетителей, чтобы убедиться в том, что нет угрозы для безопасности молящихся у Стены Плача.



Проверка проводится после инцидента, произошедшего в 2018 году. Тогда из Стены Плача вывалился стокилограммовый камень.

