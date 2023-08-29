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Ведется проверка камней Стены Плача к Рош-ха-Шана
29.08.2023 21:25 Алина Груднева

Ведется проверка камней Стены Плача к Рош-ха-Шана

Фонд наследия Стены Плача провел проверку камней Стены Плача в рамках подготовки к празднованию Рош ха-Шана.

Подобная процедура является обязательной и проводится раз в два года.

Инспекторы проверили древние камни, готовясь к большому наплыву посетителей, чтобы убедиться в том, что нет угрозы для безопасности молящихся у Стены Плача.

Проверка проводится после инцидента, произошедшего в 2018 году. Тогда из Стены Плача вывалился стокилограммовый камень.

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