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"Вашу мать!": Доброй ночи от канала КАН
20.01.2023 19:53 Аркадий Бочаровский

"Вашу мать!": Доброй ночи от канала КАН


Вокруг ночного эфира 19 января канала КАН 11 разразился  грандиозный скандал.

В конце ночного выпуска новостей ведущая Керен Рафаэль-Ленц закончила передачу словами "Спокойной и доброй ночи" и прямо перед трансляцией эпизода "Евреи идут", на экране появилась надпись "Кус эмек всем вам!"  (...вашу мать!) . 

В Твиттере Израильской вещательной корпорации решили использовать этот инцидент для усиления набирающего силу протеста против намерения правительства резко сократить бюджет общественного вещания и с юмором написали в Твиттере: "Мы все здесь, кроме парня с субтитрами, который больше сюда не вернется".

В официальной реакции на инцидент корпорация объяснила, что это был технический сбой, связанный с трансляцией "Евреи идут" после выпуска новостей: "Это не человеческий перевод, а переведенный фрагмент из "Евреи идут", который транслировался сразу после выпуска. Субтитры уже были загружены и из-за технического сбоя были показаны на экране до эпизода".
 

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