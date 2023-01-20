



"Вашу мать!": Доброй ночи от канала КАН



Вокруг ночного эфира 19 января канала КАН 11 разразился грандиозный скандал.



В конце ночного выпуска новостей ведущая Керен Рафаэль-Ленц закончила передачу словами "Спокойной и доброй ночи" и прямо перед трансляцией эпизода "Евреи идут", на экране появилась надпись "Кус эмек всем вам!" (...вашу мать!) .



В Твиттере Израильской вещательной корпорации решили использовать этот инцидент для усиления набирающего силу протеста против намерения правительства резко сократить бюджет общественного вещания и с юмором написали в Твиттере: "Мы все здесь, кроме парня с субтитрами, который больше сюда не вернется".



В официальной реакции на инцидент корпорация объяснила, что это был технический сбой, связанный с трансляцией "Евреи идут" после выпуска новостей: "Это не человеческий перевод, а переведенный фрагмент из "Евреи идут", который транслировался сразу после выпуска. Субтитры уже были загружены и из-за технического сбоя были показаны на экране до эпизода".

