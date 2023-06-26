



В Японии, возможно, началась девятая волна заражений COVID-19

В Японии, возможно, началась девятая волна заражений, и необходимы дополнительная вакцинация и другие меры для того, чтобы снизить количество смертей от данного заболевания.



Об этом заявил главный советник правительства Японии по вопросам борьбы с коронавирусом Оми Сигэру после консультаций с премьер-министром Кисида Фумио.



По словам Оми, свежие данные из медицинских учреждений свидетельствуют о том, что число новых случаев заражения демонстрирует тенденцию к медленному росту по всей стране с некоторой разницей между регионами.



По мнению главного советника, возможно, что уже началась девятая волна заражений, хотя в данный момент неясно, как будет изменяться ситуация в дальнейшем.



Оми также подчеркнул важность защиты пожилых людей и других лиц с высоким риском заболевания в тяжелой форме и снижения количества смертей.



"Органам местного самоуправления следует продолжать принимать тщательные меры профилактики инфекции в заведениях по уходу за пожилыми людьми. Также рекомендуется пожилым жителям страны подумать о прививке шестой дозой вакцины, поскольку иммунитет ослабевает с течением времени", - цитирует Оми NHK.