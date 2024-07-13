



В Японии вам помогут уволиться с работы. Дело-то неприятное

“Агенты по увольнению” с работы появились в Японии. Сервис интересный. Менеджеры помогают сотрудникам уйти с работы без стресса и конфликтов.



Эти специалисты защищают работников от давления и обмана со стороны компаний, пытающихся удержать их на месте. Из-за нехватки квалифицированных кадров японские работодатели часто прибегают к запугиванию и принуждению. Сотрудники, подающие заявления об увольнении, сталкиваются с травлей, а некоторые работодатели даже рвут их заявления. (Кто бы мог подумать. А говорили, что японцы - само спокойствие).



Агент по увольнению сам подает заявление, следит за выплатой зарплаты и защищает от морального давления. Стоимость такой услуги составляет от ¥25,000 до ¥50,000 (от $160 до $320).



