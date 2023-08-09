



В Tesla Cybertruck предусмотрен передний мини-багажник – видео

Пока Tesla хранит в секрете подробности о Cybertruck в сети все чаще появляются разные инсайды о долгожданной новинке. Очередной слив позволил заглянуть в передний мини-багажник пикапа. Видео с участием сразу трех Cybertruck снято на заводе в Tesla в Техасе, где недавно началось производство долгожданной новинки.



Все три автомобиля с поднятыми капотами, под которыми разместился крохотное багажное отделение. Известно, что поначалу предполагалось, что места для багажа под капотом пикапа не будет совсем.



Первый Cybertruck на Gigafactory в Техасе собрали 15 июля. Доставлять автомобили клиентам начнут в конце сентября, а массовое производство пикапа должно начаться в октябре.



Ожидается, что перед отгрузкой клиентских автомобилей Tesla озвучит стоимость Cybertruck. Как ранее намекнул Илон Маск, он будет дешевле электрического Ford F-150 даже после снижения цен на последний.