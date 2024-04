В Техасе во время солнечного затмения увидели НЛО

В Арлингтоне, штат Техас, во время солнечного затмения люди заметили неопознанный летающий объект.



По данным таблоида Daily Star, объект, пронесшийся по небу, напоминал по форме диск или сигару.



"Только что появилось новое видео с НЛО, замеченным над Арлингтоном, штат Техас, во время солнечного затмения, и люди в ужасе, потому что он, кажется, исчезает в облаках", - сообщил автор видео, которое стало вирусным в соцсетях.

🚨RED ALERT: A new video just surfaced of the UFO spotted over Arlington Texas during the solar eclipse today and people are freaking out because it seems to disappear into the clouds ⚠️ pic.twitter.com/9Syu9hyPKK