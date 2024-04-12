В Техасе во время солнечного затмения увидели НЛО
В Арлингтоне, штат Техас, во время солнечного затмения люди заметили неопознанный летающий объект.
По данным таблоида Daily Star, объект, пронесшийся по небу, напоминал по форме диск или сигару.
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"Только что появилось новое видео с НЛО, замеченным над Арлингтоном, штат Техас, во время солнечного затмения, и люди в ужасе, потому что он, кажется, исчезает в облаках", - сообщил автор видео, которое стало вирусным в соцсетях.
🚨RED ALERT: A new video just surfaced of the UFO spotted over Arlington Texas during the solar eclipse today and people are freaking out because it seems to disappear into the clouds ⚠️ pic.twitter.com/9Syu9hyPKK— Matt Wallace (@MattWallace888) April 9, 2024