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В США продадут Ferrari, которым владел Майк Тайсон
12.08.2022 14:55 Ольга Белозерова

В США продадут Ferrari, которым владел Майк Тайсон

В США на аукцион выставили лимитированный суперкар Ferrari F50. Этот экземпляр является особо ценным, потому что когда-то им владел сам Майк Тайсон.

Торги будут проведены на аукционе Gooding&Company. Авто оценили в 5,5 миллиона долларов. 

Как известно, Майк Тайсон купил Ferrari F50 и владел им около 5 лет, а затем продал. После этого у автомобиля сменилось несколько владельцев. 

Ferrari F50 был выпущен в честь 50-летия марки автомобилей. Всего было произведено 349 экземпляров. 

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