



В США продадут Ferrari, которым владел Майк Тайсон

В США на аукцион выставили лимитированный суперкар Ferrari F50. Этот экземпляр является особо ценным, потому что когда-то им владел сам Майк Тайсон.



Торги будут проведены на аукционе Gooding&Company. Авто оценили в 5,5 миллиона долларов.



Как известно, Майк Тайсон купил Ferrari F50 и владел им около 5 лет, а затем продал. После этого у автомобиля сменилось несколько владельцев.



Ferrari F50 был выпущен в честь 50-летия марки автомобилей. Всего было произведено 349 экземпляров.