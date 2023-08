В США монстр-аллигатор стал рекордсменом по весу и длине

В американском штате Миссисипи поймали аллигатора-рекордсмена, который весит более 350 кг.



Согласно отчету Департамента дикой природы, монстра выловили четыре охотника.



Этот гигант побил предыдущий рекорд штата. Его длина от головы до хвоста превышает четыре метра.



Местные жители вздохнули с облегчением, узнав о том, что охотники поймали этого монстра.

Hunters spent seven hours reeling in this record breaking monster alligator weighing 800lbs and 14ft feet. https://t.co/iibHElpuBo pic.twitter.com/JV69MCDP6H