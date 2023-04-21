



В школах Техаса разместят Десять заповедей и будут изучать Библию

Сенат Техаса в четверг одобрил два законопроекта, которые требуют от государственных школ размещать на видном месте Десять заповедей и выделять время для молитв и изучения Библии для учащихся и сотрудников.



Первый законопроект требует, чтобы “прочный плакат или экземпляр Десяти заповедей в рамке” был размещен на “видном месте” в каждом классе каждой государственной школы. Согласно законопроекту, копия Десяти заповедей должна быть не менее 40 см в ширину и 50 см в высоту.



Второй законопроект позволит попечительскому совету школьного округа потребовать от всех государственных школ предоставить учащимся и сотрудникам возможность молиться и читать Библию или другой религиозный текст в течение учебного дня.



Законопроект запрещает учащимся принимать участие в таких молитвах или чтениях Библии, если их родители или опекуны не представят подписанную форму согласия. Законопроект также запрещает молиться или читать Библию или другой религиозный текст по системе громкой связи. Молитва или чтение Библии также не должны мешать учебному времени.



Законопроект дополнительно вносит поправки в кодекс штата об образовании, чтобы “поощрение” учащегося к молитве или медитации или воздержанию от них во время школьных занятий больше не запрещалось.