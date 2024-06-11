



В РФ обвинили актрису Троянову в пропаганде терроризма

В России потребовали возбудить уголовное дело в отношении переехавшей во Францию актрисы Яны Трояновой.



Как сообщает SHOT, "Ветераны России" написали соответствующие письма генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе СК РФ Александру Бастрыкину.



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Причиной послужило последнее интервью Трояновой, которая заявила, что Россия родила ее алкоголичкой. Актриса согласилась, что "хороший русский - это мертвый русский".



Это и послужило причиной доноса на знаменитость. Ее обвиняют в пропаганде терроризма. Также "Ветераны России" потребовали внести Троянову в список террористов и экстремистов.



В итоге, Бастрыкин поручил провести проверку в отношении актрисы.

