В Париже запретили строить небоскребы из-за новой достопримечательности

Власти Парижа приняли новый план городского развития, предусматривающий запрет на строительство зданий высотой более 12 этажей. Принятие нового запрета спровоцировало строительство скандальной достопримечательности – 180-метровой башни “Треугольник“.



С 1977 по 2010 год во французской столице действовал запрет на высотные здания, вызванный строительством 209-метровой башни Монпарнас. Небоскреб выглядит несколько неуклюже на фоне церквей и жилых домов, и регулярно попадает в рейтинги самых нелепых зданий.



Запрет отменил бывший мэр Парижа Бертран Деланоэ, задав верхнюю планку 180 метров для офисных башен и 50 метров – для жилых домов. Однако в 2021 году началось строительство стеклянной пирамиды "Треугольник", которая в 2026-м станет третьим по высоте зданием города. Здание имеет трапециевидную форму, то есть из центра Парижа оно будет напоминать тонкую башню, но с востока и запада города будет видна вся его ширина.



42-этажное строение, по мнению экспертов, нарушит целостность панорамы города, а экологи опасаются, что эксплуатация такого массивного объекта приведет к "катастрофическому углеродному следу". Общая площадь здания составит 91 000 м², под офисы отдадут две трети из них, а оставшуюся часть займут отель на 130 номеров, детский сад и магазины.



Именно споры, вызванные строительством "Треугольника", повлияли на новый запрет, пишет The Mayor. Теперь в пределах Парижа нельзя будет построить здание выше 37 м, а офисные небоскребы по-прежнему разрешается возводить в деловом районе Дефанс за чертой города.

Reader comment: "This is why Paris is one of the most architecturally boring cities in Europe"https://t.co/lUuunpkXLK