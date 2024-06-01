



В Москве похоронили Анастасию Заворотнюк

Церемония прощания с актрисой проходила в храме Покровского монастыря.



Проститься с актрисой пришли сотни людей.



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На церемонии были многие знаменитости – Григорий Лепс, Роман Костомаров, Татьяна Навка вместе с мужем Дмитрием Песковым, Игорь Угольников, Татьяна Тарасова, Лолита и многие другие.



Гроб с ее телом вынесли под аплодисменты сотен поклонников.



Заслуженную артистку РФ похоронили на аллее знаменитостей Троекуровского кладбища в Москве рядом с актёром Валентином Гафтом, музыкантом Юрием Шатуновым и футболистом Фёдором Черенковым.



