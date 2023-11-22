



В Китае появился бизнес по уничтожению свадебных фото

В китайской провинции Шаньдун появился бизнес по уничтожению свадебных фото.



Вам только кажется, что порвать свадебное фото проще простого. Все было бы просто, если бы это была фотобумага. Китайцы традиционно увековечивают свои свадьбы. Если фото, - то картина на холсте и акрилом. Попробуй, порви! И сжечь эту картину тоже не просто. В мусор не выбросишь - а ну как соседи увидят - неудобно как-то.



И вот некий господин Лю придумал бизнес по уничтожению нежелательной памяти.

“Я начал этот бизнес, руководствуясь конфиденциальностью. На мои услуги существует большой спрос. Мы получили заказы из всех провинций и муниципалитетов Китая, кроме Тибета”.



Вся процедура проста. Все зависит от размера и исполнения вашей фото-картины. Отсылаете, оплачиваете. Сотрудники фирмы покрывают лица участников на фото специальной краской и потом отправляют это в измельчитель. Весь процесс снимается на видео, которое будет отправлено клиенту в качестве доказательства.

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Стоит отметить тот факт, что бизнес господина Лю был обречен на успех по ряду причин. Одной из которых является суеверие. В Китае не принято сжигать фотографии живых людей, как бы чего не вышло.

