



В Израиле из-за жары начали отключать электричество

Электрическая компания Израиля ввела отключения электроэнергии по всей стране из-за аномального потребления, приведшего к перегрузке.



Это происходит, поскольку потребители массово пользуются кондиционерами и другими средствами, чтобы перенести аномальную жару.



Отключения коснулись Тель-Авива, Петах-Тиквы, Гиватаим, Нижней Галилеи, Кирьят-Малахи и Бейт-Ханан.



Между тем, по всей стране продолжается борьба с пожарами. По последним данным, их с утра вспыхнуло порядка 160.