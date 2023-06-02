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электричество
02.06.2023 17:38 Алина Груднева

В Израиле из-за жары начали отключать электричество

Электрическая компания Израиля ввела отключения электроэнергии по всей стране из-за аномального потребления, приведшего к перегрузке.

Это происходит, поскольку потребители массово пользуются кондиционерами и другими средствами, чтобы перенести аномальную жару.

Отключения коснулись Тель-Авива, Петах-Тиквы, Гиватаим, Нижней Галилеи, Кирьят-Малахи и Бейт-Ханан.

Между тем, по всей стране продолжается борьба с пожарами. По последним данным, их с утра вспыхнуло порядка 160.

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