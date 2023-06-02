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пожар
02.06.2023 16:35 Алина Груднева

Израиль в огне: адская жара вызвала пожары по всей стране

В пятницу, 2 июня, в Израиле экстремальная жара вызвала масштабные пожары по всей стране.

Зафиксировано порядка 160 возгораний. Из-за пожаров перекрыты некоторые дороги для движения транспорта, железнодорожное сообщение либо остановлено, либо нарушено, а в районе Харель произошли перебои в подаче электроэнергии.

Бороться со стихией помогают пожарные самолеты, чтобы взять пламя под контроль. По всей стране действует запрет на разжигание костров. Известно, что сгорели несколько автомобилей и загорелись конюшни. Существует опасность для домов жителей и еще одной конюшни.

Ранее шоссе 4 было перекрыто для движения транспорта от перекрестка Атлит до перекрестка Офер. Также крупный лесной пожар вспыхнул недалеко от города Таль-Шахар.

А из-за возгорания на фармацевтическом заводе в Кирьят-Малахи, где хранятся опасные вещества, есть высокий риск дальнейшего распространения огня. На фоне пожара в промзоне была закрыта часть шоссе 3.
 


Изначально также был закрыт железнодорожный маршрут между Лодом и Бейт-Шемешем, но позже Израильские железные дороги сообщили о постепенном возобновлением движения.

Еще один крупный пожар вспыхнул в районе Тапуах. Очаг возгорания уже взят под контроль.

К вечеру сотрудников пожарно-спасательной службы отправили в Бейт-Ханан и Пальмахим. В мошаве Бейт-Ханан опасаются, что огонь может добраться до домов и конюшен.

Также пожар вспыхнул возле перекрестка Шилат в центре Израиля. Перекресток был закрыт для движения во всех направлениях. А возгорание возле транспортной развязки Эльяким в районе Хайфы угрожает близлежащему военному объекту.

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