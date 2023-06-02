



Израиль в огне: адская жара вызвала пожары по всей стране

В пятницу, 2 июня, в Израиле экстремальная жара вызвала масштабные пожары по всей стране.



Зафиксировано порядка 160 возгораний. Из-за пожаров перекрыты некоторые дороги для движения транспорта, железнодорожное сообщение либо остановлено, либо нарушено, а в районе Харель произошли перебои в подаче электроэнергии.



Бороться со стихией помогают пожарные самолеты, чтобы взять пламя под контроль. По всей стране действует запрет на разжигание костров. Известно, что сгорели несколько автомобилей и загорелись конюшни. Существует опасность для домов жителей и еще одной конюшни.



Ранее шоссе 4 было перекрыто для движения транспорта от перекрестка Атлит до перекрестка Офер. Также крупный лесной пожар вспыхнул недалеко от города Таль-Шахар.



А из-за возгорания на фармацевтическом заводе в Кирьят-Малахи, где хранятся опасные вещества, есть высокий риск дальнейшего распространения огня. На фоне пожара в промзоне была закрыта часть шоссе 3.



גל השריפות | 29 צוותי כיבוי פועלים לכיבוי הדליקות באזור קריית מלאכי. שריפות נוספות התלקחו ביישוב חורה, במושב רווחה וסמוך לצומת סילבר | עדכונים שוטפים >> https://t.co/lvc87xiafM@pozailov1 (צילום: דוברות כב"ה) pic.twitter.com/Oxsyrpaj8f — כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2023

גל השריפות | 7 צוותי כיבוי פועלים בשריפת שטחים פתוחים בצומת שילת שמתקדמת לעבר אזור כפר רות, תנועת הרכבים במקום הופסקה | עדכונים שוטפים >> https://t.co/lvc87xiafM@hadasgrinberg (צילום: דוברות כב"ה) pic.twitter.com/XQtIfAilQH — כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2023

מטוסי כיבוי הוזנקו לשריפת חורש בסמוך למושב טל שחר, כרגע אין סכנה לבתים@VeredPelman

צילום: כב"ה מחוז ירושלים pic.twitter.com/1LQ08vc3C9 — כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2023

גל שרפות בחסות השרב הכבד: כביש 4 נחסם בעתלית, שרפה גדולה ליד הרכבת באזור בית שמשhttps://t.co/0FsbPsequC



צילום: כבאות והצלה pic.twitter.com/U1tYf7Ak5M — החדשות - N12 (@N12News) June 2, 2023

Изначально также был закрыт железнодорожный маршрут между Лодом и Бейт-Шемешем, но позже Израильские железные дороги сообщили о постепенном возобновлением движения.Еще один крупный пожар вспыхнул в районе Тапуах. Очаг возгорания уже взят под контроль.К вечеру сотрудников пожарно-спасательной службы отправили в Бейт-Ханан и Пальмахим. В мошаве Бейт-Ханан опасаются, что огонь может добраться до домов и конюшен.Также пожар вспыхнул возле перекрестка Шилат в центре Израиля. Перекресток был закрыт для движения во всех направлениях. А возгорание возле транспортной развязки Эльяким в районе Хайфы угрожает близлежащему военному объекту.