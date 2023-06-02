



Шоссе 4 перекрыто из-за пожара

Днем, 2 июня, шоссе 4 было перекрыто для движения транспорта из-за масштабного пожара.



По данным Ynet, проезд запрещен в обоих направлениях от перекрестка Атлит до перекрестка Офер.



Очаги возгорания зафиксированы сразу в нескольких местах. Над тушением возгорания работают сотрудники пожарно-спасательной службы и авиация.



Они пытаются взять под контроль возгорание, чтобы пламя не перекинулось. Близлежащие муниципальные учреждения, в том числе детский сад, были эвакуированы.

