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пожар
02.06.2023 13:47 Алина Груднева

Шоссе 4 перекрыто из-за пожара

Днем, 2 июня, шоссе 4 было перекрыто для движения транспорта из-за масштабного пожара.

По данным Ynet, проезд запрещен в обоих направлениях от перекрестка Атлит до перекрестка Офер.

Очаги возгорания зафиксированы сразу в нескольких местах. Над тушением возгорания работают сотрудники пожарно-спасательной службы и авиация.

Они пытаются взять под контроль возгорание, чтобы пламя не перекинулось. Близлежащие муниципальные учреждения, в том числе детский сад, были эвакуированы.
 

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