



В Италии раскрыто дело о "кровавых слезах" Мадонны

Сицилийская "провидица" Мария Джузеппе Скарпулла, утверждавшая, будто статуя Девы Марии плакала кровавыми слезами, вместе с мужем сбежала из городка Тревиньяно-Романо.



Об этом сообщает The Guardian.



Частный сыщик инициировал против нее судебное расследование, выяснив, что "кровавые слезы" были ни чем иным, как кровью свиньи. Женщина по прозвищу "Святая" в течение многих лет собирала паломников возле статуи, которые приходили, чтобы помолиться об исцелении от болезней и других недугов.



Все началось в 2016 году. Скарпулла, известная последователям как Гизелла Кардиа, купила статую в Меджугорье, Босния и привезла ее в Италию, заверив, будто Мадонна плакала кровавыми слезами и передавала ей божественные послания.



Как стало известно, Скарпулла ранее уже обращала на себя внимание правоохранительных органов за мошенничество. Она создала фонд, через который собирала пожертвования, якобы, на создание центра для больных детей.



Из-за растущего интереса СМИ и жалоб местных жителей на постоянный приток паломников местный епископ Марко Сальви объявил в прошлом месяце, что церковь проводит расследование относительно "плачущей" Статуи Мадонны. За дело взялся частный сыщик, который позже подал жалобу в местную полицию и прокуратуру Чивитавеккья, сказав, что очень много людей было обмануто мошенницей.



По данным Corriere della Sera, прокуратура начала расследование. Проба "кровавых слез" была взята, однако пока что нет официального подтверждения, что речь идет о крови свиньи. По словам сыщика, он попросит суд заморозить счета Скарпуллы. По словам одной из жертв мошенницы, он вместе с женой пожертвовали фонту 123 тысячи евро, но обещанного "исцеления" так и не получили.



В прошлый четверг, когда началась шумиха в прессе, мошенница вместе с мужем собрала вещи и покинула Тревиньяно-Романо. По некоторым данным, они уехали за границу. Также ходят слухи, будто женщина ушла в монастырь. Адвокат "Святой", между тем, заверяет, будто она уехала в отпуск. Тем временем, расследование продолжается.

